Sakarya’da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.

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