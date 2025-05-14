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Sakarya’da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 14.05.2025 08:32
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.
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Sakarya’da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada
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