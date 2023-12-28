Sakarya’da korkunç kaza nasıl yaşandı? A Haber ekipleri animasyon hazırladı

Türkiye bu sabah saatlerinde Sakarya’dan gelen acı haberlerle gözünü açtı. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. Peki korkunç kaza nasıl yaşandı? A Haber ekipleri kazaya dair animasyon hazırladı. İşte o görüntüler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN