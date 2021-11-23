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Sakarya’da kendisini cemiyet mafyası olarak paylaşan şahıs ‘pes’ dedirtti

İHA
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Giriş: 23.11.2021 13:02
Güncelleme:23.11.2021 13:08
Sakarya’da bir gencin kendisini ‘Cemiyet Mafyası’ olarak tanıttığı paylaşım hayrete düşürdü. Genç, Kurtlar Vadisi müziği ile beraber önündeki silah ve mermileri yanına alarak düğün konvoyunda havaya maganda kurşunları attı.

Sakarya'da bir düğün öncesinde 'pes' dedirten görüntüler ortaya çıktı.

'CEMİYET MAFYASI'

Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak adlandıran genç, arkadan çalan Kurtlar Vadisi dizi müziği ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Masa üzerinde bulunan paralar, silahlar ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı.

MAKET POLİSE PUŞİ ATTILAR

Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen 'puşi' de dikkatlerden kaçmadı.

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