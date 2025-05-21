Sakarya’da 1,5 milyonluk sahte kaşar peyniri operasyonu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste sağlıksız şartlarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine jandarma ve tarım ekipleri tarafından el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin yeniden işlenmesiyle üretildiği belirlendi.

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