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Sakarya’da 1,5 milyonluk sahte kaşar peyniri operasyonu

Sakarya’da 1,5 milyonluk sahte kaşar peyniri operasyonu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 12:19
Güncelleme:21.05.2025 12:19
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde merdiven altı bir tesiste sağlıksız şartlarda üretildiği tespit edilen yaklaşık 5 ton sahte kaşar peynirine jandarma ve tarım ekipleri tarafından el konuldu. Piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ürünlerin, son kullanma tarihi geçmiş peynirlerin yeniden işlenmesiyle üretildiği belirlendi.
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Sakarya’da 1,5 milyonluk sahte kaşar peyniri operasyonu
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