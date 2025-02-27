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Sahur ve iftarda ne yemeliyiz? Uzman isim anlattı

Sahur ve iftarda ne yemeliyiz? Uzman isim anlattı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:06
Güncelleme:27.02.2025 11:06
Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek, gün boyu enerjik kalmak ve mide rahatsızlıklarını önlemek için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sahurda tok tutan besinler tüketmenin ve iftarda mideyi yormayacak şekilde beslenmenin gerekliliğine dikkat çekiyor. İşte sahur ve iftar öğünlerinde yapılan hatalar ve sağlıklı beslenmenin yolları...
Sahur ve iftarda ne yemeliyiz? Uzman isim anlattı
Sahur ve iftarda ne yemeliyiz? Uzman isim anlattı
Sahur ve iftarda ne yemeliyiz? Uzman isim anlattı
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