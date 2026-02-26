SAHUR VAKTİ | “Oku!” emriyle neyi idrak etmeliyiz?

İnsanın dünyadaki serüveni, her şeyden önce "var olduğunun" farkına varmasıyla başlar. Metafiziksel bir perspektifle ele alındığında dindarlık, yalnızca ritüeller toplamı değil; varlık nimetini derinden hissetmek, bu büyük lütfu idrak etmek ve bu idrakı kalbi bir teşekkürle taçlandırmaktır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli insanın varoluşsal durumunu ve mutluluk ile olan ilişkisini ele aldı.