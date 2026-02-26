CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan meşhur ilahiye övgü
Çelik Kapalı Çarşı esnafıyla iftar yaptı
Evlenme oranları her yıl biraz daha düşüyor
Esenyurt'taki çifte cinayetin sır perdesi aralandı
Üvey oğlunu dakikalarca darp edip küfürler yağdırdı
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da
ahaber.com.tr Haber Merkezi

SAHUR VAKTİ | “Oku!” emriyle neyi idrak etmeliyiz?

İnsanın dünyadaki serüveni, her şeyden önce "var olduğunun" farkına varmasıyla başlar. Metafiziksel bir perspektifle ele alındığında dindarlık, yalnızca ritüeller toplamı değil; varlık nimetini derinden hissetmek, bu büyük lütfu idrak etmek ve bu idrakı kalbi bir teşekkürle taçlandırmaktır. A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Sahur Vakti programına konuk olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli insanın varoluşsal durumunu ve mutluluk ile olan ilişkisini ele aldı.

