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Sahte site dolandırıcılığına dikkat! Rezervasyonda nelere dikkat edilmeli?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 30.03.2024 23:17
Erken rezervasyonla tatil hayali kuran insanlar dolandırıcıların hedefi oluyor. Sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları tuzağa çekiyorlar. A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge detayları anlattı.
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