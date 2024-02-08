Sahte karekodlu plaka uyarısı

Araç plakalarına karekod uygulaması yürürlüğe alınmıştı. Ancak sahte plakalara karşı getirilen bu önlem, e ticaret sitelerinde ihlal ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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