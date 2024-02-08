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Sahte karekodlu plaka uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 14:02
Araç plakalarına karekod uygulaması yürürlüğe alınmıştı. Ancak sahte plakalara karşı getirilen bu önlem, e ticaret sitelerinde ihlal ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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