Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun

Kurdukları sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çete 250 kişiyi tam 500 milyon lira vurgun yaptı. Nevşehir'de yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şebeke çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin liderinin eşinin gelinlik parasını bile sahtekarlıkla başkasına ödettiği ortaya çıktı.

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