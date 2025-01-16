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Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun

Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 16:01
Kurdukları sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çete 250 kişiyi tam 500 milyon lira vurgun yaptı. Nevşehir'de yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada şebeke çökertildi. Dolandırıcılık çetesinin liderinin eşinin gelinlik parasını bile sahtekarlıkla başkasına ödettiği ortaya çıktı.
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Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun
Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun
Sahte internet sitesiyle 500 milyon TL vurgun
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