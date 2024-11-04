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Sahte çekle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

Sahte çekle dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 16:26
Afyonkarahisar merkezli İstanbul ve Samsun’da araç alımında sahte çek kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.
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