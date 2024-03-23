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Sahradan Türkiye’ye toz taşınım! Hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 11:07
Türkiye pazartesi gününden itibaren Sahra Çölü üzerinden gelecek toz taşınımının etkisi altına girecek. Çölden gelen tozun sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Akciğer hastaları partikül tutucu maske takmalı. Kuru öksürük ve hapşırık gibi semptonlar görülebilir.” dedi.
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