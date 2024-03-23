Sahradan Türkiye’ye toz taşınım! Hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

Türkiye pazartesi gününden itibaren Sahra Çölü üzerinden gelecek toz taşınımının etkisi altına girecek. Çölden gelen tozun sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Akciğer hastaları partikül tutucu maske takmalı. Kuru öksürük ve hapşırık gibi semptonlar görülebilir.” dedi.

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