Sağlıkta online muayene dönemi! Kimler yararlanabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu "Sağlıkta online muayene" dönemi başladı. Bazı illerde deneme aşamasında olan online muayene, özellikle Kovid-19 geçiren hastaların tedavisinde kullanılıyor. Hastalar, hastaneye gitmeden evden görüntülü olarak doktorlara danışabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu "Sağlıkta online muayene" dönemi başladı. Bazı illerde deneme aşamasında olan online muayene, özellikle Kovid-19 geçiren hastaların tedavisinde kullanılıyor. Hastalar, hastaneye gitmeden evden görüntülü olarak doktorlara danışabiliyor.