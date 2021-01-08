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Sağlıkta online muayene dönemi! Kimler yararlanabilir?

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 11:25
Güncelleme:08.01.2021 11:28
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu "Sağlıkta online muayene" dönemi başladı. Bazı illerde deneme aşamasında olan online muayene, özellikle Kovid-19 geçiren hastaların tedavisinde kullanılıyor. Hastalar, hastaneye gitmeden evden görüntülü olarak doktorlara danışabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu "Sağlıkta online muayene" dönemi başladı. Bazı illerde deneme aşamasında olan online muayene, özellikle Kovid-19 geçiren hastaların tedavisinde kullanılıyor. Hastalar, hastaneye gitmeden evden görüntülü olarak doktorlara danışabiliyor.

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