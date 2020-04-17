Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç A Haber canlı yayınında güçlü bağışıklık için öncelikleri sıraladı

A Haber canlı yayınına katılan Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?" sorusunu cevapladı. Dr. Saraç, en büyük önemin güneş ışığı olduğunu belirtirken, iyileşen vakaların çoğunun sigara içmeyenlerden oluştuğunu da söyledi.

Koronavirüse yenilmemek için güçlü bağışıklık sisteminin olması gerektiğini belirten Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"CAMDAN GEÇEN GÜNEŞ..."

A Haber canlı yayınına katılan Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Güneş, güneş, güneş diyorum. Her gün mutlaka öğlen saatlerinde 20 dakika güneşlenin. Bir aydır evlerdeyiz. Zaten kış aylarındayız. D3 düşmesi yaşanmıştı. Lütfen herkes yapsın. Balkonu, camı açın, terasa çıkın.Camdan geçen güneş sayılmaz." şeklinde konuştu.

SİGARA UYARISI

Sigara içenlerin koronavirüsle mücadelede zor süreçler geçirdiğini belirtirken Dr. Ender Saraç, "Çin'de ölenlerin yüzde 80'i, ABD'de ölenlerin yüzde 85'i sigara içenler. Her iki ülkede de iyileşenlerin yüzde 90'ı sigara içmeyenler." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, "Her türlü tütün ürününden uzak durulmalı" dedi.