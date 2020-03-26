Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi... Peki kim (Uzman doktor, ebe, hemşire...) ne kadar alacak? 13 bin alanda var 8 bin 500 lira alanda... |Video

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gecesini gündüze katarak çalışan sağlık personelleriyle ilgili 3 ay boyunda ek ödemelerin tavan tutardan verilme kararı memnuniyetle karşılandı. Peki kim ne kadar alacak? Sağlık-Sen Genel Başkanı Selim Durmuş ek ödeme miktarlarını açıkladı. Durmuş, bir uzman hekimin 13 bin 500 lira pratisyen hekimin 8 bin 500 lira, hemşire, sağlık memuru, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız 2 bin 100 lira, genel idare hizmetler sınıfında olan arkadaşlarımızın 500-600 lira arasında iyileştirme oranı alacaklarını duyurdu. Bu ücretlerin 3 aylık toplam ücret olduğunun ifade eden Durmuş, üniversite hastanelerinde görevli sağlık çalışanlarının da bundan faydalanacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Öte yandan Durmuş, sağlık personeli alımıyla da ilgili müjdeyi verdi. İşte o açıklamalar...