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Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı | 21 Kasım 2020 Cumartesi

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Giriş: 21.11.2020 19:43
Güncelleme:21.11.2020 19:44
Sağlık Bakanlığı 21 Kasım Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Gelen son dakika habeirne göreİ son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti. Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." mesajını paylaştı..

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 21 Kasım 2020 Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, son 24 saatte 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." mesajını paylaştı.

SON 2 GÜNÜN COVİD-19 TABLOSU

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