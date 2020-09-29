Sağanakta kulaç attı

İstanbul'da sağanak yağış, ilginç görüntüler oluşturdu. Yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalışan bir vatandaş gülümsetti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi.

Bir vatandaş yola dolan yağmur sularına atlayarak yüzmeye çalıştı. Arkadaşları ile şakalaşan vatandaşın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.