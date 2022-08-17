17 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Türkiye genelinde haftanın son günlerinde etkisini gösteren ve vatandaşlara zor anlar yaşayan sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan beş günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın başta İstanbul olmak üzere çoğu şehirde etkisini yeniden göstereceği belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman? İstanbul'da yağmur var mı? işte detaylar...