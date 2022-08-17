Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı! İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu

Türkiye genelinde haftanın son günlerinde etkisini gösteren ve vatandaşlara zor anlar yaşayan sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan beş günlük hava tahmin raporunda sağanak yağışın başta İstanbul olmak üzere çoğu şehirde etkisini yeniden göstereceği belirtildi. Peki sağanak yağış ne zaman? İstanbul'da yağmur var mı? işte detaylar...