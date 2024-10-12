Sağanak fırtınayla beraber geldi! Çanakkale'de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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