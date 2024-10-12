12 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Sağanak fırtınayla beraber geldi! Çanakkale'de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı

Sağanak fırtınayla beraber geldi! Çanakkale'de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2024 19:47
Çanakkale’nin Gelibolu ve Biga ilçelerinde yaklaşık 10 dakika etkili olan sağanak, şiddetli rüzgarla birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale’de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı
Çanakkale'de yollar göle döndü cami minaresi yıkıldı
Gençler neden suç işliyor?
Gençler neden suç işliyor?
Maralfalfanın ilk hasadı yapıldı
Maralfalfanın ilk hasadı yapıldı
Çorlu Deresi turkuaz renge büründü
Çorlu Deresi turkuaz renge büründü
Biga’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Biga'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Raylarda feci kaza: Yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
Freni boşalan kamyon duvara vurarak durabildi
Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu
Lübnan’dan tarihi tahliye operasyonu
Ülke genelinde üretim seferberliği
Ülke genelinde üretim seferberliği
25 yıldır aynı tezgahta döner kesiyor
25 yıldır aynı tezgahta döner kesiyor
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü askıya alındı
Stresten ve kalabalıktan uzak bir gün!
Stresten ve kalabalıktan uzak bir gün!
Daha Fazla Video Göster