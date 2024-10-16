16 Ekim 2024, Çarşamba
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Safran yaprağı atıkları bilime hizmet ediyor
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İlkay Buran, proje kapsamında Safran yapraklarının gıdalarda kullanımı, safran bitkisinin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini daha fazla göz önüne çıkaracağını söyledi.