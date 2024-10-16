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Safran yaprağı atıkları bilime hizmet ediyor

Safran yaprağı atıkları bilime hizmet ediyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:22
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İlkay Buran, proje kapsamında Safran yapraklarının gıdalarda kullanımı, safran bitkisinin sağlık üzerindeki potansiyel etkilerini daha fazla göz önüne çıkaracağını söyledi.
Safran yaprağı atıkları bilime hizmet ediyor
Safran yaprağı atıkları bilime hizmet ediyor
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