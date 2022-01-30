30 Ocak 2022, Pazar
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katili Seccad Yeşil'in şoke eden paylaşımı!
Ünlü sunucu Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayete kurban gitmesi ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Gözaltı sayısı 11'e çıkarken, katil zanlılarından Seccad Yeşil'in aylar önce yaptığı paylaşım şaşkına çevirdi. Katil zanlısı Yeşil'in Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Ece Erken'le evlendiği tarihte yaptığı paylaşım cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.