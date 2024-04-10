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Sadık Albayrak VAV TV’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 09:22
Gerek yaşantısı gerek mücadelesiyle umudu kırılmış insanlara ilham vermiş, nesillere örnek olmuş, eserleriyle zihinlere kazılmış gerçek bir dava ve mücadele adamı Sadık Albayrak… “Yüzler ve İzler”e bu hafta yazdığı eserler ve gazete yazıları sebebiyle defalarca mahkemelerde yargılanan, yaşamı boyunca inandığı değerlerden ve davasından vazgeçmeyen, zulme uğrayanların hayatını yazmak boynumun borcu diyerek büyük bir aşk ve heyecanla ilim dünyasına hizmete devam eden mütefekkir, gazeteci-yazar Sadık Albayrak konuk oluyor.  Hikmet Öztürk moderatörlüğünde Yüzler ve İzler bu akşam 21’de VAV TV’de.
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Sadık Albayrak VAV TV’de
Sadık Albayrak VAV TV’de
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