05 Ekim 2023, Perşembe
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Saç boyası alerjisine dikkat! Saç boyası alırken neye dikkat etmeli?
Saç boyası pek çok kadının kullandığı kozmetik ürünlerinden. Ancak tüm saç boyalarında kimyasal maddeler bulunuyor. Onlardan biri de PPD adı verilen bir bileşen. PPD, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Alerji vakaları artınca Almanya, Fransa ve İsveç saç boyalarındaki PPD'yi yasakladı.