05 Ocak 2022, Çarşamba
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Saadet zinciri vurgunları arttı! Online dolandırılmalara karşı ne yapılmalı?
Türkiye internet üzerinden bir vurgun iddiasına daha sahne oldu. Online saadet zinciri olarak tabir edilen bir uygulama işlemleri durdurdu. Yaklaşık 100 milyon vurgun yaptı. Peki bu tip dolandırmalara karşı nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda bulundu.