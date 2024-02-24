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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 2 yıl geride kaldı

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Giriş: 24.02.2024 15:22
Rusya'nın, Batı ile NATO'nun kendi sınırlarına yaklaşacağı ve Rusça konuşanları koruma gerekçesiyle başlattığı Ukrayna'daki savaşın ikinci yılı tamamlandı.
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