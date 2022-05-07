Rus oligarkların dev yatları Türkiye'ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris'te

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın birçok noktasında tepki çeken Rus oligarklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü dev yatlar Muğla'ya demirliyor. Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' görüntülendi.