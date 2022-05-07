07 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rus oligarkların dev yatları Türkiye'ye akın etti! Aurora ve The Ragnar Marmaris'te
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın birçok noktasında tepki çeken Rus oligarklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü dev yatlar Muğla'ya demirliyor. Cayman Adaları bayraklı 'Aurora' ile Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki 'The Ragnar' görüntülendi.