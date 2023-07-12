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Rus milyarderin yatı Muğla’da demirledi

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 13:54
Ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in milyon dolarlık yatı Muğla Marmaris'e demirledi. A Haber muhabiri Vural Efecik o noktadan detayları aktardı.
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