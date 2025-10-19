Rojin Kabaiş cinayetini aydınlatana 4 milyon lira ödül

19 Ekim 2025, Pazar

Giriş: 19.10.2025 04:13
Van'da 27 Eylül 2014'ta kaybolan ve19 gün sonra cansız bedeni Van Gölü'nde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Rojin'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Rojin'in cep telefonu, e-posta ve not defterinin incelemeye alınmasının ardından Kabaiş ailesine yakın Erzurumlu bir iş insanının soruşturmayı aydınlatacak bir bilgi ya da belge ulaştıracak kişiye 4 milyon lira para ödülü vereceğini açıkladı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, iş insanı Ferit Kaya'ya mikrofon uzatırken soruşturmaya ilişkin son durumu aktardı.
