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Rize'deki sel afetinin verdiği zarar gün doğunca ortaya çıktığı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.07.2021 09:13
Güncelleme:15.07.2021 09:17
Rize'de meydana gelen sel felaketinde bir ev çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Güneysu'da ise bir muhtar ölü bulundu. Toplam 6 kişi aranıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 3 bakan bölgeye gitti.

Rize'de sağanak sonrası dereler taştı, su baskınları yaşandı. Birçok noktada heyelan meydana geldi.

Birçok araba balçığa saplandı. Evleri su bastı.

Muradiye'de heyelan nedeniyle bir ev çöktü. Enkaz altında kaldığı öğrenilen 3 kişiye ulaşmak için ekipler saatlerce mücadele verdi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 2 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Güneysu ilçesine bağlı asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık da vatandaşlarca yapılan aramanın ardından evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında ölü bulundu.

ÖLÜ SAYISI 2'YE, KAYIP SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde de heyelan nedeniyle 5 katlı bina hasar gördü.

10 kişilik sağkol ailesi can havliyle dışarı kaçarak canını kurtardı. Beldede , heyelan riski altındaki evler tahliye edildi.

Madenli Deresi'nin taşması sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çevre ve şehircilik bakanı murat kurum,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.

Ekipler, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor.

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