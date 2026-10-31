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Rize'de sağanak sonrası su baskını! Menfezin tıkanması taşkına yol açtı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Rize'de sağanak sonrası su baskını! Menfezin tıkanması taşkına yol açtı

Rize'de sağanak sonrası yollar göle döndü. Menfezin tıkanmasıyla meydana gelen taşkının ardından üç mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

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