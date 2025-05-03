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Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın

Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.05.2025 01:16
Yangın, Engindere Mahallesi Sanayii Kavşağı’nda, oto döşeme atölyesinde saat 18.00 sıralarında çıktı. İşletmede bulunan elyaf ve pamuklu malzemelerin bir anda tutuşarak parlamasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm atölyeyi sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Rize Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Ekiplerinde müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Yangında tüm atölye küle döndü.
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Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
Rize’de oto döşeme atölyesinde yangın
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