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Rize'de okul servisi park halindeki tıra çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Güneysu'dan Rize'ye öğrenci götüren İsmail Bıyık hakimiyetindeki 53 DR 986 plakalı okul servisi, Portakallık Mahallesi sahil yan yolda park halinde duran 34 TN 6301 plakalı tıra çarptı.
Kazada 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SERVİS GÖREVLİSİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün annesi Fatma Bıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Bıyık'ın araçta servis görevlisi olarak çalıştığı belirtildi.
ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Yaralı öğrencilerden 2'sinin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Rize AFAD Müdürü Salih Avcı, Rize Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Özkan, Rize İtfaiye Müdürü Uğur Minder, bölgeye gelerek kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.