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Rize’de 13. Tulum ve Kemençe Festivali! Tahta araba yarışı yapıldı

Rize’de 13. Tulum ve Kemençe Festivali! Tahta araba yarışı yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 15:07
Rize'de 13'üncü Tulum ve Kemençe Festivali kapsamında tahta araba yarışması düzenlendi. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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