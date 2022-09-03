Rize Çayeli'nde şaşkına çeviren manzara... Görenler telefona sarılıyor! Video sosyal medyayı salladı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor. Köye özellikle kapıyı görüp fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Sosyal medya paylaşılan video ise binlerce kez izlendi.

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