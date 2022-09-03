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Videolar Yaşam Videoları Rize Çayeli'nde şaşkına çeviren manzara... Görenler telefona sarılıyor! Video sosyal medyayı salladı

Rize Çayeli'nde şaşkına çeviren manzara... Görenler telefona sarılıyor! Video sosyal medyayı salladı

İHA
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Giriş: 03.09.2022 11:29
Rize'nin Çayeli ilçesinde bulunan evin kapısını görenler gözlerine inanamıyor. Köye özellikle kapıyı görüp fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Sosyal medya paylaşılan video ise binlerce kez izlendi.
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı GÖREN TELEFONA SARILIYOR! SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
Gören telefona sarılıyor! Sosyal medyayı salladı
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