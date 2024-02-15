15 Şubat 2024, Perşembe
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Rapor alıp Bodrum’a tatile gitti! İş akdi feshedildi mahkeme işvereni haklı buldu
Bir çalışanın raporlu olduğu dönemde Bodrum'dan tatil fotoğrafı paylaştığı için iş akdi feshedildi. Çalışan fotoğrafların iş bilgisayarından alındığı kişisel veri ihlali yapıldığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme son noktayı koydu ve kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.