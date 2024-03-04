Ramazan mahyası Eyüpsultan'a asıldı! A Haber drone ile görüntüledi

Osmanlı mirası mahyalar Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul'daki camilere asılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında Eyüpsultan Camii'ne de mahya asıldı. A Haber o anları drone ile görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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