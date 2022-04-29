29 Nisan 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu açıklandı | Yağmur ve soğuk hava geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatile çıkanlar için önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumunda bayramda havaların soğuyacağı belirtildi. Hazırlanan raporu değerlendiren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çok güzel haberler veremeyeceğiz. Yağmurlu ve soğuk hava geliyor" ifadelerine yer verdi.