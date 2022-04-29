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Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu açıklandı | Yağmur ve soğuk hava geliyor

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Giriş: 29.04.2022 16:55
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala tatile çıkanlar için önemli uyarılarda bulundu. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumunda bayramda havaların soğuyacağı belirtildi. Hazırlanan raporu değerlendiren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Çok güzel haberler veremeyeceğiz. Yağmurlu ve soğuk hava geliyor" ifadelerine yer verdi.
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