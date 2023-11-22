22 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pusu kurup üvey annesini öldürdü, babasını yaraladı
Adana'da 6 ay önce cinayetten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İsmail Babat (38), sık sık tartıştığı babası Rifat (62) ile üvey annesi Hürü Babat?ın (52) bulunduğu otomobile tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hürü Babat hayatını kaybetti, Rifat Babat ise yaralandı.