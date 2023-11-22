Pusu kurup üvey annesini öldürdü, babasını yaraladı

Adana'da 6 ay önce cinayetten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İsmail Babat (38), sık sık tartıştığı babası Rifat (62) ile üvey annesi Hürü Babat?ın (52) bulunduğu otomobile tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Hürü Babat hayatını kaybetti, Rifat Babat ise yaralandı.