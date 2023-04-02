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Pul biber üretim tesislerini deprem vurdu! Üretim yeniden ne zaman başlayacak?

A Haber
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Giriş: 02.04.2023 11:27
Türkiye'nin pul biber ihtiyacını yüzde 80'ini karşılayan İslahiye'deki üretim tesisleri, deprem nedeniyle büyük hasar gördü. Peki, üretim yeniden ne zaman başlayacak? Son durumu A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
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