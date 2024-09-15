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Protez saçtan uyuşturucu çıktı

Protez saçtan uyuşturucu çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 13:50
Karaman’da polisin takibinde olan şahıs, protez saçına gizlediği uyuşturucu madde ile yakalandı.
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