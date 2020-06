Prof.Dr. Osman Erk canlı yayında uyardı: Böyle devam edersek günde 36-40 kişi vefat eder |Video

Son dakika haberi; A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Haziran Salı gününe ait paylaştığı koronavirüs verilerini canlı yayınında değerlendirdi. Virüsün ülke geneline yayıldığını ifade eden Erk, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasının önemine dikkat çekti. Bu kurallara riayet edilmediği takdirde ve günlük yeni vaka sayısının 1.200'lü seviyelerde olması durumunda her gün 36-40 kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi.

"BU RAKAMLARLA HER GÜN 36-40 KİŞİ VEFAT EDER"

Erk, "Ölüm oranı yüzde 3 ama her gün 1.200 vakada 36-40 kişi yapar bu... Her gün 36-40 kişinin hayatını kaybedebileceği bir süreçten söz bahsediyoruz. Hastanelerimizde şu anda her hangi bir problem yok ama kontrollü yaşama geçtikten sonra insiyatif bireylerdedir. Maskeleri usulüne uygun kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.