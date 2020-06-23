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Sağlık Bakanı Koca 23 Haziran Salı gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı! Ölü sayısında artış var |Video

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Giriş: 23.06.2020 20:01
Güncelleme:23.06.2020 20:05
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran Salı gününe ait koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca bugün 42.982 test yapıldığını bunlardan 1.268 kişide pozitif yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 27 kişinin vefat etmesiyle birlikte pandeminin başından bu yana toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5.001'e yükseldi. Öte yandan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından da yükseliş var. Dün 345 olan entübe hasta sayısı bugün 362'ye yükselirken 846 olan yoğun bakım hasta sayımız ise 893'e yükseldi. İşte 23 Haziran koronavirüs tablosunun detayları...

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Haziran Salı gününe ait koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca bugün 42.982 test yapıldığını bunlardan 1.268 kişide pozitif yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. 27 kişinin vefat etmesiyle birlikte pandeminin başından bu yana toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 5.001'e yükseldi.

YOĞUN BAKIM SAYISINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Öte yandan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından da yükseliş var. Dün 345 olan entübe hasta sayısı bugün 362'ye yükselirken 846 olan yoğun bakım hasta sayımız ise 893'e yükseldi. İşte 23 Haziran koronavirüs tablosunun detayları...

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