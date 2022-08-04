04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kimdir? | ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu! Bayram Ali Ersoy ÖSYM Başkanlığı’na atandı

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kimdir? | ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu! Bayram Ali Ersoy ÖSYM Başkanlığı’na atandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2022 08:28
KPSS'deki soru benzerliği iddialarının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan Halis Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ÖSYM Başkanı Ersoy,  ODTÜ Matematik bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik bölümünde tamamladı. 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.
ÖSYM Başkanlığına Bayram Ali Ersoy Atandı ÖSYM BAŞKANLIĞINA BAYRAM ALİ ERSOY ATANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu
ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu
İşçi servisi alev alev yandı
İşçi servisi alev alev yandı
Milyoner’de milyonları ekrana kilitleyen an!
Milyoner'de milyonları ekrana kilitleyen an!
Savunması müebbet hapsi kaldırdı!
Savunması müebbet hapsi kaldırdı!
Sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık...
Sürü halinde ortaya çıktılar! Fıstık...
İstanbul’da Aedes paniği!
İstanbul'da Aedes paniği!
İETT otobüsü minibüse çarptı!
İETT otobüsü minibüse çarptı!
Genç kızı istismar etti ifadesi pes dedirtti
Genç kızı istismar etti ifadesi pes dedirtti
3 bin 480 metre yükseklikte çöp isyanı!
3 bin 480 metre yükseklikte çöp isyanı!
Bursa’da 30 metreden aşağıya düştü!
Bursa’da 30 metreden aşağıya düştü!
Gineli Junior yakayı ele verdi!
Gineli Junior yakayı ele verdi!
Synthol sonunu getirdi! Hulk’un feci sonu!
Synthol sonunu getirdi! Hulk’un feci sonu!
Daha Fazla Video Göster