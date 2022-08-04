Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kimdir? | ÖSYM’nin yeni başkanı belli oldu! Bayram Ali Ersoy ÖSYM Başkanlığı’na atandı

KPSS'deki soru benzerliği iddialarının ardından Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alınan Halis Aygün'ün yerine ÖSYM Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni ÖSYM Başkanı Ersoy, ODTÜ Matematik bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik bölümünde tamamladı. 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

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