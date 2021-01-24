PORTRE - Divan şairi Fuzuli'nin yaşam hikayesi

'Gerçek aşık benim , Mecnun'un ancak adı var'... Türk edebiyatını Leyla'ile Mecnun ile tanıştıran divan şairi Fuzuli ilahi aşkı böyle tanımlıyordu... Fuzuli'den sonra da Türk şiirinde Leyla her zaman sevgilinin, Mecnun ise aşığın simgesi oldu... İşte ömrü çile ve ilahi aşkı aramakla geçen divan şairi Fuzuli'nin hayat hikayesini...

'Gerçek aşık benim , Mecnun'un ancak adı var'... Türk edebiyatını Leyla'ile Mecnun ile tanıştıran divan şairi Fuzuli ilahi aşkı böyle tanımlıyordu... Fuzuli'den sonra da Türk şiirinde Leyla her zaman sevgilinin, Mecnun ise aşığın simgesi oldu... İşte ömrü çile ve ilahi aşkı aramakla geçen divan şairi Fuzuli'nin hayat hikayesini...