PORTE-28 Şubat'ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel

Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hasan Celal Güzel 19 Mart 2018'de 73 yaşında hayatını kaybetti. Herkes onu "Tank Hasan" lakabı ile bilirdi. Ama bir de sokakta hemen herkesle tokalaşıp öpmesi ile tanınırdı. Zaten kendini de "öpüşme ve el sıkma şampiyonuydum" diye tanımlardı.