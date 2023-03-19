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PORTE-28 Şubat'ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel

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Giriş: 19.03.2023 19:52
Türk siyasetinin önemli figürlerinden biri olan Hasan Celal Güzel 19 Mart 2018'de 73 yaşında hayatını kaybetti. Herkes onu "Tank Hasan" lakabı ile bilirdi. Ama bir de sokakta hemen herkesle tokalaşıp öpmesi ile tanınırdı. Zaten kendini de "öpüşme ve el sıkma şampiyonuydum" diye tanımlardı.
28 Şubat’ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel
28 Şubat'ın simge duruşu: Hasan Celal Güzel
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