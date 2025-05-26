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Polisi şehit edildiği silahın izi sürüldü! 43 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi

Polisi şehit edildiği silahın izi sürüldü! 43 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 26.05.2025 13:11
İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili araştırmada yeni bilgilere ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 19'u tutuklu 43 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
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Polisi şehit edildiği silahın izi sürüldü! 43 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi
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