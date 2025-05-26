Polisi şehit edildiği silahın izi sürüldü! 43 sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıda kullanılan silahla ilgili araştırmada yeni bilgilere ulaşıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 1 polis memurunun da bulunduğu 19'u tutuklu 43 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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