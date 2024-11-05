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Polise selam veren öğrencilere shortland sürprizi

Polise selam veren öğrencilere shortland sürprizi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 12:04
Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis, devriye gezerken kendilerine selam duran öğrencileri karşılıksız bırakmadı ve onların yanına gitti.
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