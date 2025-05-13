13 Mayıs 2025, Salı
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Polise çarpıp kaçan o sürücü tutuklandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Ahievren Mahallesi D-110 karayolu üzerinde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda uygulama yapan bölge trafik ekipleri 61 AEK 606 plakalı cipi durdurmak istedi. E.A. yönetimindeki cip, ‘dur' ihtarına uymayıp görevli polis memuru R.B.'ye çarpıp kaçtı. Dur ihtarına uymayıp polis memuruna çarpan cip sürücüsü tutuklandı.