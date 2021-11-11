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Polis lojmanlarına saldıran PKK'lı terörist tutuklandı

İHA
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Giriş: 11.11.2021 01:21
2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırıda bulunan ve ağabeyinin kimliğiyle İstanbul'da yakalanan PKK’lı terörist Ferhat Şahin E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi Ferhat Şahin E., 2016 yılında Siirt Polis Lojmanları'na roketatarlı saldırı düzenlemiş, örgüt adına gerçekleştirdiği eylemin ardından terörist yakalanmıştı. Söz konusu terör eylemine ilişkin yürütülen davada 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra 2018'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilen PKK'lı Ferhat Şahin E., salıverildikten sonra kayıplara karışmıştı.

FİRARİ TERÖRİST ARNAVUKÖY'DE YAKALANDI

Saldırıya yönelik devam eden davanın 2018'den beri firari sanığı olarak aranan hücre üyesi, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ile Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün Arnavutköy'de yakalanmıştı. Yakalandığında ağabeyinin kimliğini polise gösteren Ferhat Şahin E., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Terörist Ferhat Şahin E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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