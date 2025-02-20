Polatlı’da baz istasyonu yangını paniğe neden oldu!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan bir baz istasyonu kulesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, istasyonun bataryalarına sıçrayarak art arda patlamalara yol açtı. Çevrede büyük panik ve korku yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederken zaman zaman yaşanan patlamalar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken, baz istasyonunda büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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