Gözü dönmüş teröristler! Evlat nöbetindeki aileyi diri diri yakmaya çalıştılar: Adamsanız direkt öldürün

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Ayşegül-Rauf Biçer çifti, terör örgütü PKK mensupları tarafından gece yarısı diri diri yakılmaya çalışıldı. Evde koku gelmesi üzerine yaptıkları kontrolde perdenin alev aldığını gördüğünü belirten Ayşegül Biçer, PKK ve HDP'ye ateş püskürerek, "Yeter artık, 6-7 defadır adamlar ciddi ciddi bizi tehdit etmeye başladı. Buradan diyorum ki havlamayın, adamsanız direkt öldürün. Benim size yetecek kadar yüreğim var" dedi.

İHA Giriş Tarihi: 06.12.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 13:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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